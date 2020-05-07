Внучка минера рассказала о подвиге деда в войну

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минер Мухамедхан Мухамедзянов поседел за одну ночь в 22 года. Произошло это во время Великой Отечественной войны, когда во время боевого задания он сначала сумел обезвредить немецкую мину, лежа на ней, а затем провел группу советских бойцов через минное поле. Но главным чувством, которое в тот день испытали все эти воины, стало ощущение счастья жизни, рассказала РИА Новости внучка Мухамедзянова Марианна Полякова, записавшая в свое время воспоминания деда.

Майор Мухамедхан Мухамедзянов (1920-1975) был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Моему деду был 21 год, когда он отправился в город Иркутск, где располагалось в то время военно-инженерное училище. Прошло меньше месяца с начала войны. Зимой 1942 года дед окончил училище и вместе с такими же, как он, молодыми лейтенантами, по сути, еще мальчишками — 1920-1922 годов рождения, выехал в эшелоне на запад, к линии фронта", — рассказала Полякова.

"Прибыли в Калинин (ныне — Тверь ). Распределение по фронтам и армиям позади, дедушке — на Калинин. Город только что освобожден от фашистов. Он много раз вспоминал о Калинине, городе, где началась для него война, где, будучи несколько недель помощником коменданта, он направлял по назначению молодое пополнение и с нетерпением ждал, когда направят его. И вот получено направление на фронт: Гжатск — Сычевка — Ржев", — добавляет внучка Мухамедзянова.

По ее словам, будучи по военной специальности минером-понтонером, Мухамедхан Мухамедзянов не только ставил мины, но и раскрывал схемы установки немецких мин.

"Однажды, выполняя боевое задание, дед в составе группы бойцов оказался на минном поле. "Всем команда: "Лежать!" — а на дворе ночь, темно, поземка, холодный ветер, только мне жарко, — рассказывал дедушка. — Жарко от страха и обиды, что так глупо можем погибнуть", — вспоминает Марианна Полякова.

Она продолжила рассказ от его лица. "Я лежу на спине, плотно прижавшись к земле. И мне кажется, что под лопатками что-то твердое. Осторожно под спину подвожу руки, сантиметр за сантиметром прощупываю с обеих сторон землю, мысль лихорадочно работает: неужели мина подо мной? Почему она не взорвалась? Слегка меняю положение тела. Опять проверка каждого сантиметра земли", — рассказывал Мухамедзянов.

"А тьма — ни зги не видно, только набрякшее тучами небо да ветер. Наконец рука нащупала что-то твердое. Еще, еще, пальцы саднит. Постой! Со мной ведь есть нож. Теперь легче!" — передает Полякова слова Мухамедзянова.

"Действительно, дедушка лежал на мине. Сумел ее разрядить, найти еще три мины — и их обезвредить. А потом и разгадать схему минного поля, чтобы вместе с товарищами сделать проход к своим. Вернулись только утром. Все были возбуждены ощущением счастья жизни", — говорит Полякова.

"И тут деду вдруг говорят: "Стряхни снег на виске". Но этот "снег" пришел и остался на висках до конца его дней. Снег, который можно было только сбрить. Седина в 22 года!" — добавляет она.

Очень запомнился Мухамедхану (или Мише, как его звали сослуживцы) Мухамедзянову первый орден Красной Звезды , полученный в 22 года. "Старшие товарищи потребовали обмыть, а это значило поместить орден в солдатскую кружку, наполнить ее до краев спиртом (своими ста граммами, и товарищи добавили из своих фронтовых) и выпить так, чтобы зубами вынуть обмытый орден", — рассказывает Полякова.

"Все сделал как следует. Выпил, захватило дыхание. Я еще держался, когда дырявили гимнастерку, а затем не помню ничего. Первый орден — первая кружка спирта", — приводит она воспоминания деда.

В кандидаты в партию большевиков Мухамедзянова приняли под Ржевом , "когда шли тяжелые бои, когда было трудно, ох, как трудно", говорил он.