Прокуратура не нашла оснований для проверки слов Артамонова о дезинфекции

"У нас нет никаких обращений, сейчас оснований для проведения какой-либо проверки не имеется", - сказала Ткачева.

В администрации Липецкой области РИА Новости ранее пояснили, что такое совещание проводилось в начале апреля и на нем обсуждались меры борьбы с распространением коронавируса, в том числе и дезинфекция общественных пространств. Представитель обладминистрации пояснил, что аудиозапись является вырванным из контекста фрагментом совещания, от массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались из-за большого расхода дезинфицирующего раствора. Вместо этого в регионе применяется метод точечной обработки с использованием ранцевых распылителей. Именно так, по его словам, обрабатывают остановки, скамейки, дворы.