Прокуратура не нашла оснований для проверки слов Артамонова о дезинфекции

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Прокуратура не видит оснований для проверки по аудиозаписи, на которой, предположительно, власти обсуждают применение дезинфекции в людных местах в Липецке, сообщила в четверг РИА Новости старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.
"У нас нет никаких обращений, сейчас оснований для проведения какой-либо проверки не имеется", - сказала Ткачева.
Аудиозапись с обсуждением дезинфекции Липецка появилась в среду вечером в Telegram-канале Чернозем. Голос, похожий на голос главы города Евгении Уваркиной, предлагает использовать дезинфицирующее средство, действующее по "принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие" в Нижнем парке и на остановках общественного транспорта. Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей". Голос, похожий на голос Артамонова, предложил выбрать точки, "где собирается публика, которую вам надо разогнать", указав на торговый центр, где на машинах собираются по 50 молодых людей. Запись вызвала огромный резонанс, ее опубликовали ряд федеральных и липецких СМИ, каналов.
В администрации Липецкой области РИА Новости ранее пояснили, что такое совещание проводилось в начале апреля и на нем обсуждались меры борьбы с распространением коронавируса, в том числе и дезинфекция общественных пространств. Представитель обладминистрации пояснил, что аудиозапись является вырванным из контекста фрагментом совещания, от массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались из-за большого расхода дезинфицирующего раствора. Вместо этого в регионе применяется метод точечной обработки с использованием ранцевых распылителей. Именно так, по его словам, обрабатывают остановки, скамейки, дворы.
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, который продлили до 12 мая. С 17 апреля глава в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине введен пропускной режим, с 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни. С 6 мая в регионе введен масочный режим из-за распространения коронавирусной инфекции.
Всего в Липецкой области зарегистрировано 656 случаев коронавируса, два человека умерли, 133 человека выздоровели.
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