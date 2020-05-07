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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:36
https://ria.ru/20200507/1571097482.html
Грузия откроет границы для иностранных туристов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536887_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_035ed2418cfbafec071966e1634a5b35.jpg
РИА Новости

Грузия откроет границы для иностранных туристов

13:32 07.05.2020 (обновлено: 13:36 07.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 мая – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что после пандемии коронавируса страна начнет принимать иностранных туристов с 1 июля, но для этого необходима тщательная работа правительства.
"С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Это мы сделаем как с обеспечением на сухопутных границах безопасного коридора с соседними странами, так и с обеспечением безопасного коридора с точки зрения двусторонних переговоров от туристически интересных для нас стран. Грузия будет одной из первых стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру, чтобы принять иностранных гостей", - заявил премьер.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
Вчера, 13:24Распространение нового коронавируса
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По его словам, все соответствующие ведомства должны тщательно работать для того, чтобы успеть за месяц подготовиться к этому.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. В четверг число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 615, выздоровели 275 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияВОЗГрузияВ мире
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