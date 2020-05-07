Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"

"Действительно, такое совещание проводилось в начале апреля. То есть запись месячной давности. Обсуждались меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и дезинфекция общественных пространств. На тот момент по области только начинался активный прирост заболевших. Рассматривались различные варианты — с применением техники, с использованием ранцевых распылителей", - сообщил представитель обладминистрации.