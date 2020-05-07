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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:33
https://ria.ru/20200507/1571097423.html
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
https://cdn24.img.ria.ru/images/148905/32/1489053279_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_a04fcff209e5dd1985d621cdcd5042ea.jpg
РИА Новости

Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"

13:30 07.05.2020 (обновлено: 13:33 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Аудиозапись голоса главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова о применении дезинфекции в людных местах является вырванным из контекста фрагментом совещания, пояснил РИА Новости представитель областной администрации.
Аудиозапись появилась в среду вечером в одном из Telegram-каналов. Голос, похожий на голос главы города Евгении Уваркиной, предлагает использовать дезинфицирующее средство, действующее по "принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие" в Нижнем парке и на остановках общественного транспорта. Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей". Запись вызвала резонанс, ее опубликовали ряд федеральных и липецких СМИ.
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"Действительно, такое совещание проводилось в начале апреля. То есть запись месячной давности. Обсуждались меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и дезинфекция общественных пространств. На тот момент по области только начинался активный прирост заболевших. Рассматривались различные варианты — с применением техники, с использованием ранцевых распылителей", - сообщил представитель обладминистрации.
По его словам, выбирался оптимальный состав растворов для дезинфекции, наиболее безопасный, входящий в перечень рекомендованных Роспотребнадзором.
"Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз об обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что глава области "попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использовать только рекомендованные Роспотребнадзором растворы". Представитель администрации добавил, что от массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались из-за большого расхода дезинфицирующего раствора. Вместо этого в регионе применяется метод точечной обработки с использованием ранцевых распылителей. Именно так, по словам представителя обладминистрации, обрабатывают остановки, скамейки, дворы.
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, который продлили до 12 мая. С 17 апреля глава в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине введен пропускной режим, с 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни. С 6 мая в регионе введен масочный режим из-за распространения коронавирусной инфекции. Всего в Липецкой области зарегистрировано 656 случаев коронавируса, два человека умерли, 133 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгения УваркинаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Липецкая областьЛипецкЕлецОбщество
Популярные комментарии
Увольнять надо таких чиновников! Без права занимать руководящие должности!!! 😠 А не объяснять!
7 мая, 14:03
ГРГражданин России
110100016
Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья)))
7 мая, 13:59
Будущее Страны
57210607
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