Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Аудиозапись голоса главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова о применении дезинфекции в людных местах является вырванным из контекста фрагментом совещания, пояснил РИА Новости представитель областной администрации.
Аудиозапись появилась в среду вечером в одном из Telegram-каналов. Голос, похожий на голос главы города Евгении Уваркиной, предлагает использовать дезинфицирующее средство, действующее по "принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие" в Нижнем парке и на остановках общественного транспорта. Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей". Запись вызвала резонанс, ее опубликовали ряд федеральных и липецких СМИ.
"Действительно, такое совещание проводилось в начале апреля. То есть запись месячной давности. Обсуждались меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и дезинфекция общественных пространств. На тот момент по области только начинался активный прирост заболевших. Рассматривались различные варианты — с применением техники, с использованием ранцевых распылителей", - сообщил представитель обладминистрации.
По его словам, выбирался оптимальный состав растворов для дезинфекции, наиболее безопасный, входящий в перечень рекомендованных Роспотребнадзором.
"Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз об обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что глава области "попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использовать только рекомендованные Роспотребнадзором растворы". Представитель администрации добавил, что от массовой дезинфекции и химикатов в итоге отказались из-за большого расхода дезинфицирующего раствора. Вместо этого в регионе применяется метод точечной обработки с использованием ранцевых распылителей. Именно так, по словам представителя обладминистрации, обрабатывают остановки, скамейки, дворы.
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, который продлили до 12 мая. С 17 апреля глава в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине введен пропускной режим, с 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни. С 6 мая в регионе введен масочный режим из-за распространения коронавирусной инфекции. Всего в Липецкой области зарегистрировано 656 случаев коронавируса, два человека умерли, 133 выздоровели.
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