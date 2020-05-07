Прокуратура Нидерландов назвала подозреваемых по делу MH17

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Новых подозреваемых на процессе о крушении рейса MH17 на востоке Украины нет, по делу по-прежнему проходят лишь четыре человека с таким статусом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в СМИ о новом фигуранте, которым якобы является генерал ФСБ.
Ранее ряд британских СМИ (включая проект Bellingcat и ВВС) заявили, что установили личность одного из фигурантов: они утверждали, что человеком, который проходил в материалах Совместной следственной группы (ССГ) под именем "Владимир Иванович", может быть первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.
"Мы не можем сообщить подробности текущего расследования, поэтому я не могу прокомментировать их выводы. Однако для Государственной прокуратуры Нидерландов по-прежнему есть только четверо подозреваемых, которым предъявлены обвинения, и сейчас они находятся под следствием: это господин Гиркин, господин Дубинский, господин Пулатов и господин Харченко", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.
Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
17 июля 2019, 01:58Крушение малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.