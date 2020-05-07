Прокуратура Нидерландов назвала подозреваемых по делу MH17

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области. Архивное фото

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Новых подозреваемых на процессе о крушении рейса MH17 на востоке Украины нет, по делу по-прежнему проходят лишь четыре человека с таким статусом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Новых подозреваемых на процессе о крушении рейса MH17 на востоке Украины нет, по делу по-прежнему проходят лишь четыре человека с таким статусом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в СМИ о новом фигуранте, которым якобы является генерал ФСБ

Ранее ряд британских СМИ (включая проект Bellingcat и ВВС) заявили, что установили личность одного из фигурантов: они утверждали, что человеком, который проходил в материалах Совместной следственной группы (ССГ) под именем "Владимир Иванович", может быть первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

"Мы не можем сообщить подробности текущего расследования, поэтому я не могу прокомментировать их выводы. Однако для Государственной прокуратуры Нидерландов по-прежнему есть только четверо подозреваемых, которым предъявлены обвинения, и сейчас они находятся под следствием: это господин Гиркин, господин Дубинский, господин Пулатов и господин Харченко", - сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.