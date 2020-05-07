В Грузии начнут открывать города, где действовали ограничения по COVID-19

ТБИЛИСИ, 7 мая – РИА Новости. Власти Грузии с 11 мая постепенно начнут открывать города, в том числе Тбилиси, в которых действовали ограничения с середины апреля из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства в четверг.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Запрет на передвижение был введен в середине апреля в четырех городах: Батуми, Кутаиси, Рустави и Тбилиси. С 27 апреля власти страны начали постепенно снимать введенные в рамках ЧП ограничения. Ранее уже были открыты Батуми и Кутаиси.
"С 11 мая полностью откроется Тбилиси. Все ограничения о въезде и выезде будут сняты в Тбилиси. С 14 мая откроются города Рустави и Гардабани, а 18 мая - Марнеули", - заявил премьер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
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