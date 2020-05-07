Леонид Федун заразился коронавирусом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владелец "Спартака" Леонид Федун заболел коронавирусом, его госпитализировали в больницу в Москве, говорится на сайте футбольного клуба.
Глава совета директоров ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков пожелал Федуну скорейшего выздоровления.
"Желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления и чтобы болезнь протекала в легкой форме. Это мой хороший знакомый. В это непростое время хочу пожелать всем заботиться о себе, о своих близких и максимально точно следовать рекомендациям специалистов", — сказал Мещеряков РИА Новости по телефону.
Бывший главный тренер и гендиректор "Спартака" Валерий Карпин, ныне занимающий пост главного тренера "Ростова", также пожелал здоровья Федуну.
"Желаю Леониду Арнольдовичу здоровья!" — сказал Карпин РИА Новости по телефону.
Футболисты "Спартака" прекратили тренировки в конце марта, ожидалось, что они возобновят их 15 мая. Возобновление сезона возможно не ранее 21 июня.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "реальное число" заболевших в Москве составляет около 300 тысяч человек.
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