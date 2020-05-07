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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:48
https://ria.ru/20200507/1571096881.html
Леонид Федун заразился коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156354/02/1563540209_0:0:3044:1713_1036x0_80_0_0_497b186f78dcb2c0be2e2a52243dd6e8.jpg
РИА Новости

Леонид Федун заразился коронавирусом

13:23 07.05.2020 (обновлено: 13:48 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле
Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владелец "Спартака" Леонид Федун заболел коронавирусом, его госпитализировали в больницу в Москве, говорится на сайте футбольного клуба.
Глава совета директоров ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков пожелал Федуну скорейшего выздоровления.

"Желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления и чтобы болезнь протекала в легкой форме. Это мой хороший знакомый. В это непростое время хочу пожелать всем заботиться о себе, о своих близких и максимально точно следовать рекомендациям специалистов", — сказал Мещеряков РИА Новости по телефону.

Бывший главный тренер и гендиректор "Спартака" Валерий Карпин, ныне занимающий пост главного тренера "Ростова", также пожелал здоровья Федуну.
"Желаю Леониду Арнольдовичу здоровья!" — сказал Карпин РИА Новости по телефону.
Футболисты "Спартака" прекратили тренировки в конце марта, ожидалось, что они возобновят их 15 мая. Возобновление сезона возможно не ранее 21 июня.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "реальное число" заболевших в Москве составляет около 300 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЛеонид ФедунСпартак
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