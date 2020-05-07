Леонид Федун заразился коронавирусом

"Желаю Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления и чтобы болезнь протекала в легкой форме. Это мой хороший знакомый. В это непростое время хочу пожелать всем заботиться о себе, о своих близких и максимально точно следовать рекомендациям специалистов", — сказал Мещеряков РИА Новости по телефону.