В Марий Эл будут судить экс-полицейского за фальсификацию доказательств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Бывшая сотрудница полиции в Йошкар-Оле, обвиняемая в фальсификации доказательств по уголовному делу, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
По версии следствия, дознаватель отдела полиции города Йошкар-Олы, в производстве которой находилось уголовное дело по факту угрозы убийством женщине, желая незаконно освободить подозреваемого от уголовной ответственности, в январе 2019 года изготовила подложные протокол допроса свидетеля и иные доказательства по делу, после чего на их основании незаконно прекратила уголовное дело.
"В отношении бывшего дознавателя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание), статьи 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления, лицом, производящим дознание). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК