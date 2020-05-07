В Марий Эл будут судить экс-полицейского за фальсификацию доказательств

По версии следствия, дознаватель отдела полиции города Йошкар-Олы, в производстве которой находилось уголовное дело по факту угрозы убийством женщине, желая незаконно освободить подозреваемого от уголовной ответственности, в январе 2019 года изготовила подложные протокол допроса свидетеля и иные доказательства по делу, после чего на их основании незаконно прекратила уголовное дело.