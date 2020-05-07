СК возбудил дело после обрушения строительных лесов в Петербурге

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил дело после обрушения строительных лесов в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб один человек и пятеро попали в больницу, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и пять пострадали при обрушении строительных лесов у возводимого здания во Фрунзенском районе в Петербурге.
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 7 мая в ходе строительства многоэтажного жилого дома на улице Расстанной с высоты 10 этажа произошло частичное обрушение строительных лесов, в результате чего упали вниз шесть рабочих. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, пять человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются экспертизы, изымается необходимая документация, также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.