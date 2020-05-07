СК возбудил дело после обрушения строительных лесов в Петербурге

Ранее сообщалось, что один человек погиб и пять пострадали при обрушении строительных лесов у возводимого здания во Фрунзенском районе в Петербурге.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 7 мая в ходе строительства многоэтажного жилого дома на улице Расстанной с высоты 10 этажа произошло частичное обрушение строительных лесов, в результате чего упали вниз шесть рабочих. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, пять человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.