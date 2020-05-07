Адвокат, которого собирался нанять Босов, назвал его смерть загадочной

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Адвокат Эдуард Гладилин рассказал РИА Новости, что Дмитрий Босов хотел нанять его, но не успел, и назвал смерть бизнесмена загадочной.
В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Босов был найден мертвым в своем доме в подмосковном Одинцово. Позднее группы "Аллтек" и "Сибантрацит" подтвердили его гибель.
"У человека было все хорошо: бизнес, работа, компания по сути не имела долгов", - сказал Гладилин, который перед смертью бизнесмена обсуждал с ним условия заключения адвокатского соглашения.
"Причины смерти остаются загадкой, в которой должны разобраться сотрудники правоохранительных органов", - добавил собеседник.
"Аллтек" - компания прямых инвестиций, в частности, развивает крупные проекты по производству антрацита и угля. В 2018 году "Аллтек" объединила принадлежащие ей угольные активы в группу "Сибирский антрацит", ставшую мировым лидером в добыче и экспорте высококачественного антрацита UHG и крупнейшим в России производителем металлургических углей. Совокупные запасы превышают 650 миллионов тонн.