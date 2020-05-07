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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:12
https://ria.ru/20200507/1571095468.html
В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

13:12 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Двое мужчин с коронавирусом 67 и 49 лет скончались в Самарской области, у обоих были сопутствующие заболевания, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.
В четверг федеральный оперштаб проинформировал, что за сутки в России умерли 88 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
"Скончались мужчина 67 лет, страдающий заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, и мужчина 49 лет, страдающий заболеваниями эндокринной системы и хронической почечной недостаточностью", - сказал представитель минздрава.
За сутки в Самарской области выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 743 случая, выздоровели 75 человек, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
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