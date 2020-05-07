В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Двое мужчин с Двое мужчин с коронавирусом 67 и 49 лет скончались в Самарской области , у обоих были сопутствующие заболевания, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.

В четверг федеральный оперштаб проинформировал, что за сутки в России умерли 88 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Скончались мужчина 67 лет, страдающий заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, и мужчина 49 лет, страдающий заболеваниями эндокринной системы и хронической почечной недостаточностью", - сказал представитель минздрава.

За сутки в Самарской области выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 743 случая, выздоровели 75 человек, восемь скончались.