Во Владикавказе возбудили дела против участников незаконного митинга

"В городе 20 апреля Владикавказе прошла несанкционированная акция, в отношении участников которой полицейскими были предприняты строгие меры в рамках закона. Стражи правопорядка задержали свыше 100 человек, порядка сорока из которых ранее привлекались по статьям общеуголовной направленности – в том числе за грабежи, разбои, кражи, а также - в сфере незаконного оборота наркотиков. Было составлено свыше 170 протоколов, 65 жителям республики судом вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов", - говорится в сообщении.