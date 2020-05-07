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2020-05-07T13:58
https://ria.ru/20200507/1571095224.html
Во Владикавказе возбудили дела против участников незаконного митинга
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РИА Новости

Во Владикавказе возбудили дела против участников незаконного митинга

13:10 07.05.2020 (обновлено: 13:58 07.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ПЯТИГОРСК, 7 мая - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении более 20 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, 65 человек арестованы на срок до 15 суток, сообщает МВД по Северной Осетии.
"В городе 20 апреля Владикавказе прошла несанкционированная акция, в отношении участников которой полицейскими были предприняты строгие меры в рамках закона. Стражи правопорядка задержали свыше 100 человек, порядка сорока из которых ранее привлекались по статьям общеуголовной направленности – в том числе за грабежи, разбои, кражи, а также - в сфере незаконного оборота наркотиков. Было составлено свыше 170 протоколов, 65 жителям республики судом вынесена санкция в виде административного ареста сроком до 15 суток. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении более 20 фигурантов", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в Северной Осетии "к административной ответственности привлечено свыше 2,5 тысячи граждан, нарушивших условия режима самоизоляции". "Несмотря на принимаемые меры, многие жители республики намеренно игнорируют объявленные предписания и продолжают посещать общественные места", - подчеркнули в МВД.
Полицейские настоятельно рекомендуют жителям Северной Осетии оставаться дома, не посещать в праздничные дни общественные места, в том числе зоны отдыха, скверы и площади, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.
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Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19
По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. Позже главврач республиканской больницы заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что рост зараженных в регионе может быть связан с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом.
Всего в Северной Осетии, по данным на 7 мая, зафиксировано 1436 случаев заражения COVID-19, за сутки прирост составил 94 человека, 256 инфицированных выздоровели, 10 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладикавказПроисшествия
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В общую камеру и оградить от других, пусть друг перед другом доказывают отсутствие коронавируса, и, соответственно, никаких врачей, зачем, если не верят в болезнь?
7 мая, 13:18
Александр Невский
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