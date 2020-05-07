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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:09
https://ria.ru/20200507/1571095141.html
Медики рассказали о возможности корректировать вакцину при мутации вируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:27:1440:837_1036x0_80_0_0_dc2efd18ffee81514d7c422fc4d8996f.jpg
РИА Новости

Медики рассказали о возможности корректировать вакцину при мутации вируса

13:09 07.05.2020
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© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Известные на сегодняшний день мутации коронавируса Sars-CoV-2 не имеют принципиального значения для эффективности вакцины, если же такие изменения произойдут в будущем, вакцину можно будет скорректировать, заявил замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде.
"Дело не обстоит так, что каждая мутация ведет к изменению уровня опасности вируса или такому изменению для иммунитета, что вакцина будет уже не эффективной. О мутациях много сообщалось, но пока они не имели никакого влияния на опасность вируса и на иммунитет", - заявил Шааде на брифинге в четверг.
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По его словам, если же произойдет существенная мутация, то вакцину придется "корректировать", но для этого уже есть механизмы, наработанные с гриппом.
"Есть концепция вакцины, которая в принципе допущена к применению, которая безопасна и которую можно корректировать. Поэтому в целом и для коронавируса это можно представить, если в будущем будут такие мутации", - заявил Шааде.
Он также заявил, что Институт Роберта Коха, который с февраля дважды в неделю проводил брифинги о ситуации с эпидемией коронавируса в стране, со следующей недели прекращает эту практику. Основанием для этого решения стало снижение темпов прироста новых случаев COVID-19. Новые брифинги при этом могут состояться, если того потребует ситуация.
На сегодняшний день в Германии подтверждены 166 тысяч случаев COVID-19, 7,1 тысячи человек скончались, почти 140 тысяч выздоровели. На фоне снижения темпов прироста новых случаев (700-1300 в последние дни) Германия смягчает меры контроля, это процесс начался 21 апреля и в настоящее время региональные власти самостоятельно определяют порядок возобновления работы общественных предприятий и институтов. Накануне канцлер Ангела Меркель заявила о преодолении "первого этапа пандемии" в Германии, но предупредила, что пандемия находится только в начальной стадии. По оценкам Института Роберта Коха, она может продлиться до двух лет и будет развиваться волнами.
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При этом федеральные и региональные власти согласовали страховочный механизм: если в административной единице в течение недели фиксируется более 50 случаев на 100 тысяч человек или отмечается локальная вспышка в учреждениях, как дома престарелых, региональные власти вводят ограничительные меры. Снимаются они, соответственно, когда число новых случаев за семь дней опускается ниже 50 на 100 тысяч населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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