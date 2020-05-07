МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Двое журналистов российского Первого канала лишились аккредитации в Белоруссии после того, как на канале вышел сюжет о ситуации с коронавирусом в республике.
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры".
МИД уведомил об этом российское посольство в Минске. Как пояснил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, речь идет о корреспонденте Алексее Кручинине и операторе Сергее Панасюке. Позже стало известно, что Кручинина выслали из Белоруссии.
Официально причины своего решения МИД не назвал, но телеканал "Беларусь 1" сообщил, что поводом стал сюжет о распространении в стране COVID-19.
"Как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например от лжи и фейков, которых в одном сюжете — семь штук. Это перебор, господа", — заявил журналист белорусского телеканала.
По белорусским законам журналисты иностранных СМИ не могут работать в стране без аккредитационной карточки МИД.
Реакция в России
На Первом канале подтвердили, что их съемочную группу в Белоруссии лишили аккредитации.
"Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными", — заявили в пресс-службе.
Союз журналистов России, со своей стороны, заявил, что обратится в белорусский МИД с просьбой разъяснить эту ситуацию.
В заявлении подчеркивается, что СЖР всегда выступает против любых попыток давления на СМИ, ограничения их прав, попыток цензуры, включая лишение аккредитаций и запрет на работу.
"Журналистика — важнейшее звено между властью и обществом как в своих странах, так и в межгосударственном общении. Излагая несколько разных точек зрения на проблемы, журналисты помогают обществу быстрее их решать, находить выход из трудных ситуаций, налаживать общественный диалог", — говорится в документе.
Союз журналистов отмечает, что даже в самые сложные периоды межгосударственных взаимоотношений необходим диалог, а "ограничение прав СМИ на полноценную деятельность — это в первую очередь ущемление прав граждан на получение информации".
Меры, предпринятые белорусской стороной, в СЖР расценили как чрезмерные и призвали прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти выход из этой ситуации посредством расширенного диалога солидарности российских и белорусских СМИ и журналистских организаций.
"Уверены в безнаказанности"
Решение белорусских властей прокомментировал российский политолог Андрей Суздальцев.
"Они на сто процентов уверены, что ответной реакции Москвы не будет. Они уверены в своей безнаказанности", — заявил он РИА Новости.
Суздальцев напомнил, что еще в 1990-х и 2000-х годах были скандалы из-за действий в отношении российских журналистов в Белоруссии. "К сожалению, это традиция белорусского руководства", — отметил он.
Глава комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич полагает, что лишение аккредитации российских журналистов лишь подтверждает, что положение дел с коронавирусом в Белоруссии гораздо серьезнее, чем об этом принято говорить.
"С сожалением я узнал об этом. Прежде всего потому, что у нас что на уровне стран, что зачастую на уровне отдельных регионов больших руководителей часто подставляют непрофессиональные помощники, не понимающие азов информационной политики в XXI веке, в эпоху фейкньюз и новых медиа", — сказал он РИА Новости, отметив, что сейчас Минск должен быть заинтересован в том, чтобы через российское СМИ рассказать о том, что на самом деле происходит в стране.
Ситуация с российскими журналистами, по словам Малькевича, даст "эффект Барбары Стрейзанд" — белорусские власти лишь привлекают внимание к проблеме.
"Мне удалось посмотреть этот репортаж. Могу сказать, что он абсолютно нормальный. Объективный сюжет, где просто пересказана статистика, где с позиции здравого смысла прозвучала критика проходящих в стране необязательных массовых мероприятий, например субботников. И та ответная резкая реакция, она лишь подтвердила правоту журналистов и показала, что аргументированная критика со стороны СМИ в Белоруссии не очень приветствуется. Но реакция на подобные решения в отношении журналистов только вызовет подтверждение того, что ситуация с коронавирусом в республике гораздо серьезнее, чем о ней принято говорить", — заключил Малькевич.
В Белоруссии, по официальным данным, насчитывается 19 255 случаев заражения коронавирусом, 112 человек умерли. При этом ограничительные меры в стране не вводились. Всемирная организация здравоохранения отмечала, что темпы роста заболеваемости в Белоруссии одни из самых высоких в Европе, и призвала срочно усилить меры физического дистанцирования, а также отменить массовые мероприятия, в том числе политические. Тем не менее президент Александр Лукашенко заявил, что парад к 75-летию Победы обязательно состоится: по его словам, несмотря на COVID-19, этого ждут тысячи людей.