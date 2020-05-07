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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:08
https://ria.ru/20200507/1571094971.html
Иммунолог оценил перспективы разработки вакцины от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Иммунолог оценил перспективы разработки вакцины от коронавируса

13:08 07.05.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вакцина против COVID-19 при самом благоприятном сценарии развития событий может быть доступна уже в сентябре, считает австралийский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1996 год Питер Доэрти.
Как сообщает телеканал Sky News, ученые исследовательского института Дженнер при Оксфордском университете начали приспосабливать одну из вакцин, ранее использующуюся против коронавируса респираторного синдрома (MERS-CoV) для борьбы с новым типом коронавируса. К концу июня ученые хотят протестировать вакцину более чем на 6 тысячах добровольцев.
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По мнению Доэрти, испытания, проводимые университетом Оксфорда, имеют перспективу.
"Единственный способ по-настоящему протестировать (вакцину), это ввести ее как можно большему числу людей, пока она представляется безопасной и защищающей людей, чтобы проверить, противостоит ли она (вирусу)", - заявил Доэрти.
"Британцы уже организовали (работу), я думаю, чтобы получить 60 миллионов доз этой вакцины, и ее смогут начать вводить людям уже в сентябре... Все зависит от того, будет ли она работать и будет ли она безопасной", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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