Иммунолог оценил перспективы разработки вакцины от коронавируса

"Единственный способ по-настоящему протестировать (вакцину), это ввести ее как можно большему числу людей, пока она представляется безопасной и защищающей людей, чтобы проверить, противостоит ли она (вирусу)", - заявил Доэрти.

"Британцы уже организовали (работу), я думаю, чтобы получить 60 миллионов доз этой вакцины, и ее смогут начать вводить людям уже в сентябре... Все зависит от того, будет ли она работать и будет ли она безопасной", - добавил он.