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2020-05-07T13:06
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На Кубани прокуратура требует отстрелять шакалов в заповеднике
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РИА Новости

На Кубани прокуратура требует отстрелять шакалов в заповеднике

13:06 07.05.2020
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© РИА Новости / Михаил МокрушинКавказский заповедник
Кавказский заповедник
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Кавказский заповедник. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Азово-Черноморская природоохранная прокуратура по просьбе местных жителей потребовала от руководства Кавказского биосферного заповедника отстрелять шакалов, так как они выходят в поселки, сообщает надзорное ведомство региона.
"Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор провел личный прием жителей поселков Ачуево, Голубая Нива Славянского района, в ходе которого они сообщили о возросшей популяции диких шакалов на территории государственного природного заказника "Приазовский", что влечёт участившиеся случаи их выхода в населенные пункты", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры установили, что должностные лица Кавказского государственного природного биосферного заповедника, который управляет заказником, ненадлежащим образом регулировали численность охотничьих ресурсов: несмотря на значительное превышение допустимого числа шакалов, разрешения на их отстрел в необходимом количестве не получались.
"По данному факту природоохранный прокурор внес представление руководителю заповедника. В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования природоохранным учреждением перед Министерством природных ресурсов и экологии РФ инициирован вопрос о выделении дополнительных квот на отстрел диких животных, а также заключены договоры об оказании услуг по изготовлению бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, по приемке и утилизации биологических отходов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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