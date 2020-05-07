На Кубани прокуратура требует отстрелять шакалов в заповеднике

"Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор провел личный прием жителей поселков Ачуево, Голубая Нива Славянского района, в ходе которого они сообщили о возросшей популяции диких шакалов на территории государственного природного заказника "Приазовский", что влечёт участившиеся случаи их выхода в населенные пункты", - говорится в сообщении.