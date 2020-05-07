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2020-05-07T13:05
https://ria.ru/20200507/1571094599.html
Меры контроля за передвижением по Москве останутся в силе
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РИА Новости

Меры контроля за передвижением по Москве останутся в силе

13:05 07.05.2020
11703
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Существующие меры контроля за передвижением по Москве, в том числе система электронных пропусков, пока остаются в силе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее он отметил, что в Москве вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте.
"Другие требования по контролю за передвижением по городу - электронные пропуска и так далее, все это остается в силе", - сказал Собянин .
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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сейчас еще люди надеются что они вылезут из проблем...но, когда станет понятно, что из долгов и безнадеги пути нет...вот тогда власть и хапнет по полной...и не нужны будут не пропуска, не бордюры,...
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