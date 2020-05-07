Меры контроля за передвижением по Москве останутся в силе

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Существующие меры контроля за передвижением по Москве, в том числе система электронных пропусков, пока остаются в силе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее он отметил, что в Москве вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте.
"Другие требования по контролю за передвижением по городу - электронные пропуска и так далее, все это остается в силе", - сказал Собянин .
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