Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии

Союз журналистов России заявил, что обратится к властям соседней страны с просьбой разъяснить ситуацию, отметив, что последовательно выступает "против любых попыток давления на СМИ, ограничения их прав, попыток цензуры, включая лишение аккредитаций и запрет на работу".