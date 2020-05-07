Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Журналиста Алексея Кручинина, которого лишили аккредитации в Белоруссии, уже выслали из республики, сообщает Первый канал.
Ранее стало известно, что белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского телеканала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике, в котором якобы была изложена недостоверная информация. При этом в дипведомстве не пояснили, в чем заключались претензии к репортажу.
Союз журналистов России заявил, что обратится к властям соседней страны с просьбой разъяснить ситуацию, отметив, что последовательно выступает "против любых попыток давления на СМИ, ограничения их прав, попыток цензуры, включая лишение аккредитаций и запрет на работу".