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2020-05-07T14:01
https://ria.ru/20200507/1571094519.html
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
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РИА Новости

Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии

13:07 07.05.2020 (обновлено: 14:01 07.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Журналиста Алексея Кручинина, которого лишили аккредитации в Белоруссии, уже выслали из республики, сообщает Первый канал.
Ранее стало известно, что белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского телеканала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике, в котором якобы была изложена недостоверная информация. При этом в дипведомстве не пояснили, в чем заключались претензии к репортажу.
Союз журналистов России заявил, что обратится к властям соседней страны с просьбой разъяснить ситуацию, отметив, что последовательно выступает "против любых попыток давления на СМИ, ограничения их прав, попыток цензуры, включая лишение аккредитаций и запрет на работу".
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала
Вчера, 12:04Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаПервый канал (телеканал)Коронавирус COVID-19РоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Параллельно. У себя надо разбираться с бардаком и нищетой
7 мая, 13:32
ГШГеоргий Шмырин
12011013
Вот пускай теперь дома правду об эпидемии пишут )
7 мая, 15:40
Ватсон Го
510006
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