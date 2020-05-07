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Собянин призвал проявить душевную близость к ветеранам
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РИА Новости

Собянин призвал проявить душевную близость к ветеранам

13:03 07.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал проявить душевную близость к ветеранам в сложившейся ситуации с коронавирусом накануне 9 мая.

"В городе работает разветвленная сеть социальных служб, оказание помощи людям старшего поколения и ветеранам, есть городские надбавки, президент также установил свои надбавки к 9 мая, волонтеры будут обращаться к ветеранам с предложением возложить цветы к тем памятникам, к которым они посчитают необходимым. Будут принесены им подарки, поздравления. Но, на мой взгляд, самое главное, что мы можем сделать ветеранам, это проявить душевную близость, душевное соучастие, поэтому если у вас есть знакомые, близкие ветераны, пожалуйста, уделите им особое внимание в эти дни, поздравьте их, позвоните. Я думаю, что это будет самое главное, что мы в этой ситуации можем для них сделать", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, что мы можем сделать для ветеранов накануне праздника.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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