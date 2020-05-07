СК уличил двух украинских полковников в обстрелах мирных жителей Донбасса

"Получены объективные данные о причастности к таким преступлениям [против мирных жителей Донбасса] командиров 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко и 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Максима Марченко", - сказала Петренко журналистам в четверг.

Майстренко заочно уже предъявлено обвинение по статье УК РФ "Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ". Марченко обвинение пока не предъявлено, хотя, по заявлению следствия, уже есть "объективные сведения о причастности к аналогичным преступлениям".