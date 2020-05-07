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2020-05-07T12:58
https://ria.ru/20200507/1571093662.html
СК уличил двух украинских полковников в обстрелах мирных жителей Донбасса
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РИА Новости

СК уличил двух украинских полковников в обстрелах мирных жителей Донбасса

12:58 07.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следственный комитет России считает полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Майстренко и Максима Марченко причастными к преступлениям против мирного населения Донбасса, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Они пополнили обширный список украинских военачальников, причастных, по мнению СК РФ, к военным преступлениям в Донбассе.
"Получены объективные данные о причастности к таким преступлениям [против мирных жителей Донбасса] командиров 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко и 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Максима Марченко", - сказала Петренко журналистам в четверг.
Майстренко заочно уже предъявлено обвинение по статье УК РФ "Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ". Марченко обвинение пока не предъявлено, хотя, по заявлению следствия, уже есть "объективные сведения о причастности к аналогичным преступлениям".
По данным СК РФ, 1 мая Майстренко, а также военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады прицельно обстреляли из стрелкового оружия гражданскую инфраструктуру в поселке Спартак Ясиноватского района самопровозглашенной ДНР. Погибла местная жительница.
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Кроме того, 4 мая Марченко и военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады обстреляли из 30-миллиметровой пушки БМП поселок Александровка Петровского района Донецка. Трое детей и взрослый мужчина, мирный житель, получили ранения.
Вооруженный конфликт киевских властей с ополченцами самопровозглашенных ЛНР и ДНР продолжается с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами военных действий стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСветлана ПетренкоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МинскПетровский районООНПроисшествия
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