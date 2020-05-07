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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:57
https://ria.ru/20200507/1571093431.html
Собянин: мы не скоро вернемся к полноценной жизни без ограничений
https://cdn25.img.ria.ru/images/156170/63/1561706341_0:57:3029:1761_1036x0_80_0_0_bf99cbc554d92d7e921bb7d9a7ed0b30.jpg
РИА Новости

Собянин: мы не скоро вернемся к полноценной жизни без ограничений

12:57 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса, но его удастся пережить и победить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение - все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без всяких ограничений. На мой взгляд, не хотелось этого говорить, но все-таки надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, опасности заражения, опасности заболевания и так далее. К сожалению, такая реальность. И мы этой реальности должны смотреть прямо в лицо и говорить то, что на самом деле есть. Но я уверен, что мы переживем все испытания и в конце концов победим", - сказал Собянин в интервью "России 24".

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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Это мы не скоро вернемся! А вы живете ни в чем себе не отказывая.
7 мая, 13:09
Дик Котов
2820004
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