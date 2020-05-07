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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:18
https://ria.ru/20200507/1571093389.html
В Иране выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

12:56 07.05.2020 (обновлено: 13:18 07.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мая – РИА Новости. Число выявленных заражений коронавирусом в Иране превысило 103 тысячи случаев, из которых порядка 6,5 тысячи со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1485 новых случаев. Всего на данный момент зафиксировано 103 135 заражений коронавирусом. Выздоровели 82 744 человека", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
При этом за последние 24 часа скончались 68 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19 в стране, возросло до 6 486.
Чиновник также указал, что среди новых выявленных случаев заражения у людей, как правило, были либо слабые, либо "средние" симптомы.
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Таким образом, наблюдавшийся со 2 мая (тогда был зафиксирован минимальный за два месяца прирост за сутки - 802 случая) рост заболеваемости (вплоть до 1 680 случаев 6 мая) был прерван. Статистика так или иначе показывает, скорее, скачкообразную динамику заболеваемости: спады сменяются ростом заболеваемости и наоборот.
Президент Ирана Хасан Роухани в четверг в эфире иранского телевидения заявил, что наблюдавшийся с 2 мая рост необязательно является плохой новостью, поскольку может быть связан с расширением возможностей страны по выявлению новых случаев, в том числе среди тех людей, у которых нет видимых симптомов.
Ранее же Роухани сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране движется в направлении стабилизации, пик удалось пройти, однако до завершения пандемии далеко. Пик, по словам президента, пришелся на вторую половину марта - начало апреля: максимальное число заболевших за сутки было зафиксировано 30 марта - 3 186 случаев, антирекорд по смертям был установлен 4 апреля - 158.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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