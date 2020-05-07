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Туризм
2020-05-07T18:34
https://ria.ru/20200507/1571092921.html
В Египте можно будет совершить подводные онлайн путешествия
https://cdn23.img.ria.ru/images/154891/03/1548910398_0:19:3072:1747_1036x0_80_0_0_9d1ff8f5623ef48079fdd399afc121f8.jpg
РИА Новости

В Египте можно будет совершить подводные онлайн путешествия

18:29 07.05.2020 (обновлено: 18:34 07.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДайверы на месте затонувшего в 1941 году транспортного корабля "Тистлегорм"
Дайверы на месте затонувшего в 1941 году транспортного корабля Тистлегорм
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В Египте запустят сериал про подводную археологию, сообщает Egypt Independent.
Глава Центрального отдела подводных древностей Эхаб Фахми объявил о запуске сериала под названием "Древности и рассказы", который познакомит египтян и иностранцев с культурным наследием Египта, в первую очередь, Александрии.
Шоу будет выходить еженедельно на арабском, английском и французском языках. В нем расскажут о самых интересных затопленных памятниках страны.
По словам Фахми, зрители увидят фотографии артефактов, найденных на подводных объектах, и услышат истории, связанные с ними.
Он добавил, что сериал будет представлен на официальном сайте департамента, а также на его страницах в Facebook и Instagram.
В первом эпизоде ​​будет показана бухта Абу-Кир, расположенная к востоку от Александрии.
В сериале покажут остатки затонувших кораблей, датируемые периодом с III века до нашей эры и VII века нашей эры, а также расскажут о древних городах Гераклион и Канопус. Зрители увидят дома, религиозные строения, административные здания, 68 бухт, орудия труда и предметы быта, украшения, монеты, скульптуры.
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