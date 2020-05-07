В Египте можно будет совершить подводные онлайн путешествия

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В Египте запустят сериал про подводную археологию, сообщает Egypt Independent.
Глава Центрального отдела подводных древностей Эхаб Фахми объявил о запуске сериала под названием "Древности и рассказы", который познакомит египтян и иностранцев с культурным наследием Египта, в первую очередь, Александрии.
Шоу будет выходить еженедельно на арабском, английском и французском языках. В нем расскажут о самых интересных затопленных памятниках страны.
По словам Фахми, зрители увидят фотографии артефактов, найденных на подводных объектах, и услышат истории, связанные с ними.
Он добавил, что сериал будет представлен на официальном сайте департамента, а также на его страницах в Facebook и Instagram.
В первом эпизоде будет показана бухта Абу-Кир, расположенная к востоку от Александрии.
В сериале покажут остатки затонувших кораблей, датируемые периодом с III века до нашей эры и VII века нашей эры, а также расскажут о древних городах Гераклион и Канопус. Зрители увидят дома, религиозные строения, административные здания, 68 бухт, орудия труда и предметы быта, украшения, монеты, скульптуры.