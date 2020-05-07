В Египте можно будет совершить подводные онлайн путешествия

Дайверы на месте затонувшего в 1941 году транспортного корабля "Тистлегорм"

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В Египте запустят сериал про подводную археологию, В Египте запустят сериал про подводную археологию, сообщает Egypt Independent.

Глава Центрального отдела подводных древностей Эхаб Фахми объявил о запуске сериала под названием "Древности и рассказы", который познакомит египтян и иностранцев с культурным наследием Египта, в первую очередь, Александрии.

Шоу будет выходить еженедельно на арабском, английском и французском языках. В нем расскажут о самых интересных затопленных памятниках страны.

По словам Фахми, зрители увидят фотографии артефактов, найденных на подводных объектах, и услышат истории, связанные с ними.

Он добавил, что сериал будет представлен на официальном сайте департамента, а также на его страницах в Facebook и Instagram.

В первом эпизоде ​​будет показана бухта Абу-Кир, расположенная к востоку от Александрии.