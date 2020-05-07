В ПАСЕ предложили дорожную карту восстановления экономики после пандемии

Докладчики Ассамблеи, отметив значение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выступили за "повышение выплат по социальному обеспечению, поддержку доходов всех работников", особенно домохозяйств с более низким доходом и независимых работников. Они также выступают за "расширение охвата и продолжительности систем социальной защиты" - пособий по безработице, налоговых льгот для работников здравоохранения и других секторов, связанных с чрезвычайными ситуациями.