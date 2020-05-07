Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:52
https://ria.ru/20200507/1571092665.html
В ПАСЕ предложили дорожную карту восстановления экономики после пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_0:319:3073:2047_1036x0_80_0_0_e4d37da7f9db8f0558a0ac8977cb8131.jpg
РИА Новости

В ПАСЕ предложили дорожную карту восстановления экономики после пандемии

12:52 07.05.2020
163
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Докладчики ПАСЕ предложили дорожную карту поствирусного восстановления экономики, текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.
В заявлении докладчиков ассамблеи Георгиоса Катругкаласа и Селина Саека Бока содержится призыв к национальным политикам и международным институтам "действовать согласованно, чтобы победить как вирус, так и кризис (экономический)". Докладчики по проблеме социально-экономического неравенства считают, что "глобальное распространение коронавируса побудило к принятию чрезвычайных мер для сдерживания эпидемии". Они отметили важность в этих условиях улучшения системы здравоохранения и одновременно с этим считают необходимым добиться "всеобъемлющего быстрого экономического восстановления".
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Докладчики Ассамблеи, отметив значение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выступили за "повышение выплат по социальному обеспечению, поддержку доходов всех работников", особенно домохозяйств с более низким доходом и независимых работников. Они также выступают за "расширение охвата и продолжительности систем социальной защиты" - пособий по безработице, налоговых льгот для работников здравоохранения и других секторов, связанных с чрезвычайными ситуациями.
Также в ПАСЕ рекомендуют подумать о снижении налогов на основные потребительские товары и услуги. Предлагают в Ассамблее и "реализацию амбициозных программ стимулирования с большей поддержкой малых и средних предприятий и зеленых инвестиций".
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Мы призываем парламенты и правительства государств-членов, а также социальных партнеров и других участников гражданского общества внедрить или принять во внимание фактические данные и анализ ОЭСР, чтобы смягчить наихудшие последствия этого кризиса, особенно для более уязвимых слоев населения, и проложить путь к плавному и всестороннему восстановлению ", - заключили докладчики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
030011
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: мы не скоро вернемся к полноценной жизни без ограничений
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
Пхукет массово покидают сотрудники турбизнеса
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Эксперт рассказал, когда ждать условный пик по коронавирусу в России
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Медики рассказали о возможности корректировать вакцину при мутации вируса
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 213
Африка
В Африке число случаев коронавируса превысило 50 тысяч
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин: от москвичей зависит, когда город выйдет из самоизоляции
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
Скорая помощь
В Иране выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
В ВОЗ обеспокоены темпами прироста случаев COVID-19 в Белоруссии
Тбилиси, Грузия
Грузия возобновит все виды производства, закрытые из-за COVID-19
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Прокуратура Нидерландов назвала подозреваемых по делу MH17
Бизнесмен Анатолий Быков доставлен на допрос. Видео СК
Силовики задействовали вертолет при задержании Быкова
Офис телеканала RT в Москве
RT покажет 75-летие Великой Победы по всему миру в эфире и онлайн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
Лента новостейМолния