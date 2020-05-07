В ПАСЕ предложили дорожную карту восстановления экономики после пандемии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Докладчики ПАСЕ предложили дорожную карту поствирусного восстановления экономики, текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.
В заявлении докладчиков ассамблеи Георгиоса Катругкаласа и Селина Саека Бока содержится призыв к национальным политикам и международным институтам "действовать согласованно, чтобы победить как вирус, так и кризис (экономический)". Докладчики по проблеме социально-экономического неравенства считают, что "глобальное распространение коронавируса побудило к принятию чрезвычайных мер для сдерживания эпидемии". Они отметили важность в этих условиях улучшения системы здравоохранения и одновременно с этим считают необходимым добиться "всеобъемлющего быстрого экономического восстановления".
Докладчики Ассамблеи, отметив значение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выступили за "повышение выплат по социальному обеспечению, поддержку доходов всех работников", особенно домохозяйств с более низким доходом и независимых работников. Они также выступают за "расширение охвата и продолжительности систем социальной защиты" - пособий по безработице, налоговых льгот для работников здравоохранения и других секторов, связанных с чрезвычайными ситуациями.
Также в ПАСЕ рекомендуют подумать о снижении налогов на основные потребительские товары и услуги. Предлагают в Ассамблее и "реализацию амбициозных программ стимулирования с большей поддержкой малых и средних предприятий и зеленых инвестиций".
"Мы призываем парламенты и правительства государств-членов, а также социальных партнеров и других участников гражданского общества внедрить или принять во внимание фактические данные и анализ ОЭСР, чтобы смягчить наихудшие последствия этого кризиса, особенно для более уязвимых слоев населения, и проложить путь к плавному и всестороннему восстановлению ", - заключили докладчики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.