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Туризм
2020-05-07T13:01
https://ria.ru/20200507/1571092261.html
Пхукет массово покидают сотрудники турбизнеса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_0:114:2003:1241_1036x0_80_0_0_6806a806f9d92a7f367cbb1566ef0874.jpg
РИА Новости

Пхукет массово покидают сотрудники турбизнеса

13:01 07.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Около 50 тысяч жителей Пхукета намерены воспользоваться возможностью покинуть остров и вернуться в родные провинции на фоне коронавирусного кризиса, сообщает газета "Новости Пхукета".
Как пояснил губернатор Пхакапхонг Тавипатана, коронавирус оставил без работы половину живущих на острове тайцев из других провинций. Большинство из них – бывшие сотрудники отелей и другого туристического бизнеса.
Всего же на острове живут и работают около 100 тысяч тайских граждан из других регионов.
По словам губернатора, официальным лицам уже удалось наладить организованный проезд через контрольно-пропускной пункт у мостов на материк.
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