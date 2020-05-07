Пхукет массово покидают сотрудники турбизнеса

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Около 50 тысяч жителей Пхукета намерены воспользоваться возможностью покинуть остров и вернуться в родные провинции на фоне коронавирусного кризиса, Около 50 тысяч жителей Пхукета намерены воспользоваться возможностью покинуть остров и вернуться в родные провинции на фоне коронавирусного кризиса, сообщает газета "Новости Пхукета".

Как пояснил губернатор Пхакапхонг Тавипатана, коронавирус оставил без работы половину живущих на острове тайцев из других провинций. Большинство из них – бывшие сотрудники отелей и другого туристического бизнеса.

Всего же на острове живут и работают около 100 тысяч тайских граждан из других регионов.