ВТБ запускает новую кредитную "Карту возможностей"

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Банк . Банк ВТБ запускает новую кредитную карту - "Карту возможностей", которая становится флагманским продуктом в линейке банка, сообщает пресс-служба банка.

Новая кредитная карта сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до одного миллиона рублей и возможность снятия до 50 тысяч рублей без комиссии в банкоматах ВТБ ежемесячно.

По словам директора департамента розничных продуктов – старшего вице-президента ВТБ Андрея Осипова, новая "Карта возможностей" от ВТБ по своим параметрам является одним из самых выгодных и удобных предложений на рынке.

"Мы предлагаем клиентам по сути бесплатный продукт с максимальным беспроцентным периодом и расширенным кредитным лимитом. В линейке кредитных карт ВТБ она становится флагманским продуктом, сочетая в себе основные преимущества нашей "Мультикарты", но и собрав все лучшие предложения на рынке", - отметил Осипов, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.