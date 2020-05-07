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ВТБ запускает новую кредитную "Карту возможностей"
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РИА Новости

ВТБ запускает новую кредитную "Карту возможностей"

12:48 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Банк ВТБ запускает новую кредитную карту - "Карту возможностей", которая становится флагманским продуктом в линейке банка, сообщает пресс-служба банка.
Новая кредитная карта сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до одного миллиона рублей и возможность снятия до 50 тысяч рублей без комиссии в банкоматах ВТБ ежемесячно.
По словам директора департамента розничных продуктов – старшего вице-президента ВТБ Андрея Осипова, новая "Карта возможностей" от ВТБ по своим параметрам является одним из самых выгодных и удобных предложений на рынке.
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"Мы предлагаем клиентам по сути бесплатный продукт с максимальным беспроцентным периодом и расширенным кредитным лимитом. В линейке кредитных карт ВТБ она становится флагманским продуктом, сочетая в себе основные преимущества нашей "Мультикарты", но и собрав все лучшие предложения на рынке", - отметил Осипов, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
Пресс-служба отмечает, что по итогам первого квартала текущего года портфель кредитных карт ВТБ превысил 124 миллиарда рублей, рост с начала года составил 3%.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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