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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:05
https://ria.ru/20200507/1571091808.html
Собянин: от москвичей зависит, когда город выйдет из самоизоляции
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РИА Новости

Собянин: от москвичей зависит, когда город выйдет из самоизоляции

12:47 07.05.2020 (обновлено: 13:05 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Как быстро Москва выйдет из режима самоизоляции, зависит от самих москвичей и их дисциплинированности, но вернуться к полноценной жизни на все 100%, без ограничений город сможет еще не скоро, считает мэр столицы Сергей Собянин.
"Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом зависит от нас самих, от нашей дисциплины, аккуратности исполнения тех требований, которые предъявляются. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение, все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной, на сто процентов реальной жизни без всяких ограничений", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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