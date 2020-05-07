Собянин: от москвичей зависит, когда город выйдет из самоизоляции

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Как быстро Москва выйдет из режима самоизоляции, зависит от самих москвичей и их дисциплинированности, но вернуться к полноценной жизни на все 100%, без ограничений город сможет еще не скоро, считает мэр столицы Сергей Собянин.
"Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом зависит от нас самих, от нашей дисциплины, аккуратности исполнения тех требований, которые предъявляются. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение, все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной, на сто процентов реальной жизни без всяких ограничений", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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