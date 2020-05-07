Собянин: придется длительное время жить в новой реальности из-за COVID-19

"Совершенно понятно, что история с пандемией достаточно длительная. Если мы раньше могли еще предположить, что вся эта ситуация у нас закончится в течение месяца, то сейчас мы видим, что достаточно длительный период потребуется, чтобы побороть эпидемию. Это означает, что мы достаточно длительный период живем и будем жить в новой реальности, не очень комфортной для всех нас - и для экономики, и для людей, и для здоровья", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".