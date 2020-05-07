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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:46
https://ria.ru/20200507/1571091690.html
Собянин: придется длительное время жить в новой реальности из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571084889_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_36b2f156985696e2d6eb7bbc4c4d554d.jpg
РИА Новости

Собянин: придется длительное время жить в новой реальности из-за COVID-19

11:46 07.05.2020 (обновлено: 12:46 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если раньше можно было предположить быстрое завершение истории с коронавирусом, то сейчас понятно, что жить в новой реальности придется длительное время.
"Совершенно понятно, что история с пандемией достаточно длительная. Если мы раньше могли еще предположить, что вся эта ситуация у нас закончится в течение месяца, то сейчас мы видим, что достаточно длительный период потребуется, чтобы побороть эпидемию. Это означает, что мы достаточно длительный период живем и будем жить в новой реальности, не очень комфортной для всех нас - и для экономики, и для людей, и для здоровья", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, нужно адаптироваться к этой ситуации.
"Если нам позволяет система здравоохранения, медицинская помощь, какая-то стабильность в этой ситуации, давать возможность работать. Потому что миллионы людей, лишенные работы, лишенные заработка, это не менее сложная ситуация, чем эпидемия", - добавил мэр.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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