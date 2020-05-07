Собянин объяснил, почему каршеринг в Москве останется закрыт

Он отметил, что это нишевая история, а общественный транспорт работает в повышенном режиме, курсируя по максимуму, чтобы у людей была возможность доехать, соблюдая социальную дистанцию.

Мэр также отметил, что с 12 числа будут ужесточены требования проезда в общественном транспорте - нужно будет обязательно быть в маске и перчатках.

"Почему в перчатках? Потому что все-таки люди касаются перил, поручней и так далее. Когда проходят много людей, вот эти контакты чрезвычайно опасны. Вопрос даже не о капиллярной передаче заболеваемости, а именно через поверхности. Поэтому все-таки, руководствуясь предписаниями санитарных врачей, я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса", - добавил Собянин.