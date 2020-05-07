Собянин объяснил, почему каршеринг в Москве останется закрыт

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каршеринг в Москве пока закрыт - это позволяет избежать передачи коронавируса.
"В метро, в общественном транспорте проводится регулярная дезобработка. Вагоны обрабатываются, перила, двери - все, за что касается человек. В каршеринге нет ни водителя, ни ответственных - никого. Вот может человек 10-15 за день пройти, один из них будет ковидный, и все 10 человек окажутся потом на больничной койке, поэтому мы закрыли каршеринг", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что это нишевая история, а общественный транспорт работает в повышенном режиме, курсируя по максимуму, чтобы у людей была возможность доехать, соблюдая социальную дистанцию.
Мэр также отметил, что с 12 числа будут ужесточены требования проезда в общественном транспорте - нужно будет обязательно быть в маске и перчатках.
"Почему в перчатках? Потому что все-таки люди касаются перил, поручней и так далее. Когда проходят много людей, вот эти контакты чрезвычайно опасны. Вопрос даже не о капиллярной передаче заболеваемости, а именно через поверхности. Поэтому все-таки, руководствуясь предписаниями санитарных врачей, я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса", - добавил Собянин.
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