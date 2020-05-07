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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:44
https://ria.ru/20200507/1571091454.html
Собянин объяснил, почему каршеринг в Москве останется закрыт
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569937250_0:169:3044:1881_1036x0_80_0_0_2fb95c0c6418c8676e3b23f620dff21e.jpg
РИА Новости

Собянин объяснил, почему каршеринг в Москве останется закрыт

12:44 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевАвтомобили службы каршеринга
Автомобили службы каршеринга
© РИА Новости / Алексей Майшев
Автомобили службы каршеринга . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каршеринг в Москве пока закрыт - это позволяет избежать передачи коронавируса.
"В метро, в общественном транспорте проводится регулярная дезобработка. Вагоны обрабатываются, перила, двери - все, за что касается человек. В каршеринге нет ни водителя, ни ответственных - никого. Вот может человек 10-15 за день пройти, один из них будет ковидный, и все 10 человек окажутся потом на больничной койке, поэтому мы закрыли каршеринг", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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Он отметил, что это нишевая история, а общественный транспорт работает в повышенном режиме, курсируя по максимуму, чтобы у людей была возможность доехать, соблюдая социальную дистанцию.
Мэр также отметил, что с 12 числа будут ужесточены требования проезда в общественном транспорте - нужно будет обязательно быть в маске и перчатках.
"Почему в перчатках? Потому что все-таки люди касаются перил, поручней и так далее. Когда проходят много людей, вот эти контакты чрезвычайно опасны. Вопрос даже не о капиллярной передаче заболеваемости, а именно через поверхности. Поэтому все-таки, руководствуясь предписаниями санитарных врачей, я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса", - добавил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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