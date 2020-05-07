Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:42
https://ria.ru/20200507/1571091286.html
В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 51 тысячу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 51 тысячу

12:42 07.05.2020
477
© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зафиксировано 639 новых случаев заражения, общее число заболевших с начала вспышки составляет на сегодня 51 420, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
Накануне число новых заражений оценивалось в 272.
За сутки скончались 80 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 110 летальных исходах), общее число погибших составляет 8415.
Медики также отмечают, что в больницах находятся 2688 человек ( против 2849 – накануне), госпитализированы 98 новых пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 538 пациентов (646 – накануне). Выписались 244 выздоровевших пациента, общее число поправившихся с середины марта составляет 12 980.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В минувший понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
С 11 мая, когда начнется второй этап отмены "карантина", власти Бельгии разрешают открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам теперь разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендовано носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является строго обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
311000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБельгияВ мире
Рекомендуем
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии выявили 272 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии за сутки жертвами коронавируса стали 97 человек
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Еврокомиссия до 25 мая продлит дистанционную работу из-за COVID-19
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии начнут второй этап отмены изоляционных мер 11 мая
Скорая помощь
В Иране выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 213
Тест на коронавирус
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 41,7 тысячи
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
В ВОЗ обеспокоены темпами прироста случаев COVID-19 в Белоруссии
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 14499
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Британии увеличилось на 539 человек
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14898
Женщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 26 тысячам
Медики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 20 000
Волонтеры в защитных масках у входа в медицинский центр в Швейцарии
В Швейцарии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
В Германии не исключили, что граждане смогут отдохнуть летом за границей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
Лента новостейМолния