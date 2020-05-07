В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 51 тысячу

БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зафиксировано 639 новых случаев заражения, общее число заболевших с начала вспышки составляет на сегодня 51 420, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

Накануне число новых заражений оценивалось в 272.

За сутки скончались 80 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 110 летальных исходах), общее число погибших составляет 8415.

Медики также отмечают, что в больницах находятся 2688 человек ( против 2849 – накануне), госпитализированы 98 новых пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 538 пациентов (646 – накануне). Выписались 244 выздоровевших пациента, общее число поправившихся с середины марта составляет 12 980.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В минувший понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работает порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

С 11 мая, когда начнется второй этап отмены "карантина", власти Бельгии разрешают открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам теперь разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендовано носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является строго обязательным.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных.