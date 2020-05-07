Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая

"У нас впереди 9 мая, День Победы. Поддерживаю обращение ветеранского сообщества ко всем жителям Волгоградской области и прошу этот великий праздник встретить дома, в кругу семьи, родных и близких вам людей. Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер", - сказал Бочаров.