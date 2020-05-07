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2020-05-07T12:41
https://ria.ru/20200507/1571091172.html
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
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РИА Новости

Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая

12:41 07.05.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
Губернатор Волгоградской области. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
С 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, с 28 марта не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. Режим самоизоляции действует до 11 мая.
"У нас впереди 9 мая, День Победы. Поддерживаю обращение ветеранского сообщества ко всем жителям Волгоградской области и прошу этот великий праздник встретить дома, в кругу семьи, родных и близких вам людей. Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер", - сказал Бочаров.
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По данным оперштаба, на 7 мая в Волгоградской области зарегистрированы 711 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 191 человек, скончались 12. Прирост заболевших за последние сутки составил 64 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей БочаровВолгоградская областьОбщество
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