Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая

ВОЛГОГРАД, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
С 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, с 28 марта не работают торговые точки, кафе, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия. Режим самоизоляции действует до 11 мая.
"У нас впереди 9 мая, День Победы. Поддерживаю обращение ветеранского сообщества ко всем жителям Волгоградской области и прошу этот великий праздник встретить дома, в кругу семьи, родных и близких вам людей. Прошу в этот день воздержаться от посещения памятных мест, которые мы обязательно посетим позже, после снятия ограничительных мер", - сказал Бочаров.
По данным оперштаба, на 7 мая в Волгоградской области зарегистрированы 711 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 191 человек, скончались 12. Прирост заболевших за последние сутки составил 64 человека.
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