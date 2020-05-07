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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:41
https://ria.ru/20200507/1571091111.html
В Тульской области умер десятый пациент с подтвержденным COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_0:217:2870:1831_1036x0_80_0_0_b56ae6a27e606b4c3b99e06e130e7bcb.jpg
РИА Новости

В Тульской области умер десятый пациент с подтвержденным COVID-19

12:41 07.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии, стал десятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли девять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
"В тульской больнице скончался 67-летний житель Тулы с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациент умер от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.
В Тульской области COVID-19 подтвержден у 1530 человек, 215 пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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