В Тульской области умер десятый пациент с подтвержденным COVID-19

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии, стал десятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли девять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
"В тульской больнице скончался 67-летний житель Тулы с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии. У него в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациент умер от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.
В Тульской области COVID-19 подтвержден у 1530 человек, 215 пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.