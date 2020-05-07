Силовики задействовали вертолет при задержании Быкова

"В районе 10 (утра) сообщение ему отправил, он не ответил. Встревожился. Потом в районе 11 видео с регистратора прислали, что что-то происходит у Быкова. Поехал, на самом деле оказалось, что в 10 часов был штурм так называемый, использовали вертолет, и его задержали... Мне соседи рассказали, что был штурм у Быкова, использовали вертолет. Быкова увезли", - заявил Владимиров.