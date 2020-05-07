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https://ria.ru/20200507/1571090903.html
Силовики задействовали вертолет при задержании Быкова
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РИА Новости

Силовики задействовали вертолет при задержании Быкова

12:39 07.05.2020
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Силовики при задержании бывшего депутата красноярского краевого парламента, бизнесмена и политика Анатолия Быкова задействовали вертолет, сообщил РИА Новости экс-депутат городского совета Красноярска и друг Быкова Владимир Владимиров, сославшись на рассказ очевидцев.
По данным СК РФ, в четверг следователи в Красноярске задержали Быкова по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы.
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"В районе 10 (утра) сообщение ему отправил, он не ответил. Встревожился. Потом в районе 11 видео с регистратора прислали, что что-то происходит у Быкова. Поехал, на самом деле оказалось, что в 10 часов был штурм так называемый, использовали вертолет, и его задержали... Мне соседи рассказали, что был штурм у Быкова, использовали вертолет. Быкова увезли", - заявил Владимиров.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
В Сети появилось видео с места задержания бизнесмена Быкова
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В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
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Задержание Анатолия БыковаАнатолий БыковВладимир ВладимировКрасноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
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