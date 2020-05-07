Собянин призвал москвичей не приходить на салют 9 мая

"Не надо приходить на салют, не надо устраивать толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение. Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило. Поэтому, пожалуйста, посмотрите пролёт самолетов, салют со своих балконов, если это возможно, или по телевидению", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24"