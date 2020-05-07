Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-07T12:50
https://ria.ru/20200507/1571090547.html
Собянин призвал москвичей не приходить на салют 9 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/155339/57/1553395742_0:385:2048:1537_1036x0_80_0_0_2f4f3d97cd63d6b80f60957981da6691.jpg
РИА Новости

Собянин призвал москвичей не приходить на салют 9 мая

12:36 07.05.2020 (обновлено: 12:50 07.05.2020)
1008
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы в Москве
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не приходить на салют 9 мая, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом.

"Не надо приходить на салют, не надо устраивать толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение. Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило. Поэтому, пожалуйста, посмотрите пролёт самолетов, салют со своих балконов, если это возможно, или по телевидению", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24"

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
11800430
Обсудить 5
75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинОбщество
Рекомендуем
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин: от москвичей зависит, когда город выйдет из самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал воздержаться от планового посещения медучреждений
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Москве впервые выписавшихся после COVID-19 оказалось больше заболевших
Автомобили службы каршеринга
Собянин объяснил, почему каршеринг в Москве останется закрыт
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: мы не скоро вернемся к полноценной жизни без ограничений
Эмблема на форме сотрудника полиции
Самарских стритрейсеров накажут за гонки во время режима самоизоляции
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро
В Москве назвали размер штрафа за появление в транспорте без маски
Коронавирус
"Мы его не контролируем". Ученый — о странном поведении SARS-CoV-2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Лента новостейМолния