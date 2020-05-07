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75 лет Великой Победы
2020-05-07T12:35
https://ria.ru/20200507/1571090409.html
В Кабардино-Балкарии водрузили знамя Победы на вершине Эльбруса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287824_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f2dbd79af8ac4a7b86f1c5a25e7a0873.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии водрузили знамя Победы на вершине Эльбруса

12:35 07.05.2020
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© РИА Новости / Ольга СмольскаяОкрестности горы Эльбрус
Окрестности горы Эльбрус
© РИА Новости / Ольга Смольская
НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России водрузили на вершине Эльбруса знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"В преддверии важнейшей для всех нас даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня командой Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России они водружены на вершину высочайшей горы Европы – Эльбрус", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он также выразил благодарность участникам восхождения.
Начальник Эльбрусского отряда Абдуллах Гулиев сообщил РИА Новости, что в восхождении участвовали шестеро спасателей. "В ночь на четверг в непростых погодных условиях, связанных с туманом и снегом, ребята установили знамя Победы на Западной вершине Эльбруса. Сейчас готовимся их встречать", - сказал Гулиев.
Военнослужащие Южной Осетии
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75 лет Великой ПобедыКазбек КоковЭльбрусВладимир ПутинОбщество
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