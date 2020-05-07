В Кабардино-Балкарии водрузили знамя Победы на вершине Эльбруса

"В преддверии важнейшей для всех нас даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня командой Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России они водружены на вершину высочайшей горы Европы – Эльбрус", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.