В Кабардино-Балкарии водрузили знамя Победы на вершине Эльбруса

НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России водрузили на вершине Эльбруса знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"В преддверии важнейшей для всех нас даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня командой Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России они водружены на вершину высочайшей горы Европы – Эльбрус", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он также выразил благодарность участникам восхождения.
Начальник Эльбрусского отряда Абдуллах Гулиев сообщил РИА Новости, что в восхождении участвовали шестеро спасателей. "В ночь на четверг в непростых погодных условиях, связанных с туманом и снегом, ребята установили знамя Победы на Западной вершине Эльбруса. Сейчас готовимся их встречать", - сказал Гулиев.