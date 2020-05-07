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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:34
https://ria.ru/20200507/1571090293.html
В Москве число госпитализированных с COVID-19 не увеличилось
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Москве число госпитализированных с COVID-19 не увеличилось

12:34 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. За последние две недели количество госпитализированных в Москве не увеличилось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"За последние две недели количество госпитализаций не увеличилось. Более того, сегодня количество тех, кто госпитализирован, тех, кто выписан, дало положительную динамику, то есть выписались больше, чем пришло или госпитализированы в больницы. Это главный итог нашей работы", - сказал Собянин, описывая ситуацию с коронавирусом в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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