В Москве число госпитализированных с COVID-19 не увеличилось

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. За последние две недели количество госпитализированных в Москве не увеличилось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"За последние две недели количество госпитализаций не увеличилось. Более того, сегодня количество тех, кто госпитализирован, тех, кто выписан, дало положительную динамику, то есть выписались больше, чем пришло или госпитализированы в больницы. Это главный итог нашей работы", - сказал Собянин, описывая ситуацию с коронавирусом в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.