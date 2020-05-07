Собянин призвал воздержаться от планового посещения медучреждений

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. По возможности необходимо воздержаться от планового посещения медучреждений в условиях распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Поликлиники в Москве работают, закрыты 45 центральных зданий, в которых расположена компьютерная томография, и там созданы ковидные центры для диагностики и амбулаторного ведения больных COVID. Все остальные поликлиники продолжают работать, и можно записаться к врачу. Хроническим больным, инвалидам выписаны лекарства на несколько месяцев вперед, чтобы ограничить хождение в поликлиники. Что касается плановой помощи, то по возможности нужно воздержаться", - отметил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф