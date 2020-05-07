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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:34
https://ria.ru/20200507/1571090197.html
Собянин призвал воздержаться от планового посещения медучреждений
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/44/1562594425_0:6:2990:1687_1036x0_80_0_0_df84b862aeb44b7864d1b3c81ad562ca.jpg
РИА Новости

Собянин призвал воздержаться от планового посещения медучреждений

12:34 07.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. По возможности необходимо воздержаться от планового посещения медучреждений в условиях распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Поликлиники в Москве работают, закрыты 45 центральных зданий, в которых расположена компьютерная томография, и там созданы ковидные центры для диагностики и амбулаторного ведения больных COVID. Все остальные поликлиники продолжают работать, и можно записаться к врачу. Хроническим больным, инвалидам выписаны лекарства на несколько месяцев вперед, чтобы ограничить хождение в поликлиники. Что касается плановой помощи, то по возможности нужно воздержаться", - отметил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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