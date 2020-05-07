Решения по работе МФЦ в Москве примут через неделю

"В продовольственных магазинах - предметы первой необходимости, мы без еды жить не можем, без справок из МФЦ - можем, поэтому МФЦ в настоящее время не работают, но вал проблем, отсроченных решений накапливается с каждой неделей. Поэтому мы сейчас думаем над тем, как возобновить работу МФЦ, я думаю, что через неделю мы такие решения примем и обнародуем, как дальше будут работать многофункциональные центры, для того чтобы обеспечить выдачу необходимых документов, тех, которые невозможно выдать в электронном виде", - сообщил Собянин.