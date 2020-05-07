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2020-05-07T12:33
https://ria.ru/20200507/1571089940.html
В Госдуме предложили создать виртуальный музей истории медицины
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РИА Новости

В Госдуме предложили создать виртуальный музей истории медицины

12:33 07.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил создать виртуальный музей истории медицины.
В четверг проходит заседание думского комитета с участием представителей музеев медицинских учреждений.
"(Предлагаю) сформировать рабочую группу и обратиться за грантовой поддержкой. Я думаю, это рабочая группа под эгидой общества историков медицины. А мы поможем как комитет... Это создание виртуального музея "Медицина России", "История медицины России". Чтобы каждый молодой человек, где бы он ни учился, кем бы он ни был, мог прикоснуться к тем уникальным архивным данным, уникальным экспонатам, оцифрованным", - сказал Морозов на заседании комитета.
Сейчас, когда медики, по его словам, "находятся на передовой", возможно получить такую поддержку и создать в течение года полноценный виртуальный музей, "некую страну истории медицины".
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По мнению Морозова, этот музей был бы часто посещаем.
Кроме того, глава комитета предложил организовать в стенах Госдумы выставку, посвящённую медикам.
"Я предлагаю вам, коллеги, забегая вперед, в следующее полугодие, если нам вирусная ситуация позволит, провести выставку "Медики Великой Отечественной (войны)" в Государственной Думе, сделав ее такой комплексной, соединив выставочные элементы разных музеев", - сказал Морозов.
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