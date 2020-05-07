В Госдуме предложили создать виртуальный музей истории медицины

"(Предлагаю) сформировать рабочую группу и обратиться за грантовой поддержкой. Я думаю, это рабочая группа под эгидой общества историков медицины. А мы поможем как комитет... Это создание виртуального музея "Медицина России", "История медицины России". Чтобы каждый молодой человек, где бы он ни учился, кем бы он ни был, мог прикоснуться к тем уникальным архивным данным, уникальным экспонатам, оцифрованным", - сказал Морозов на заседании комитета.