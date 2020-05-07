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2020-05-07T12:32
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ВС разрешил не возвращать букмекерам ошибочно выплаченные деньги
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РИА Новости

ВС разрешил не возвращать букмекерам ошибочно выплаченные деньги

12:32 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил права жителя Челябинска, который по проигрышной ставке получил в букмекерской конторе более 500 тысяч рублей из-за ошибки кассира, и разрешил ему не возвращать деньги, сообщили РИА Новости в суде.
Как указано в документах суда, ответчик в июне 2018 года поставил полмиллиона рублей с коэффициентом 1,01 на бой боксеров Деяна Златичанина и Роберто Рамиреса. Златичанин, на победу которого он ставил, проиграл, однако кассир ошибочно выплатила ему денежные средства в размере 505 000 рублей. Букмекерская контора обратилась в суд с требованием взыскать сумму необоснованного обогащения и проценты за использование денег. Однако как суд первой инстанции, так и Челябинский областной суд отказали в удовлетворении требований. Согласилась с ними и коллегия по гражданским делам Верховного суда.
"Истец должен был знать об отсутствии у него обязанности выплатить ответчику выигрыш ввиду отсутствия такового. Осуществляя выплату денежных средств, ООО "Фортуна" признала его выигравшим пари", - сказано в определении суда. ВС РФ напомнил, что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших в них участие под влиянием обмана, насилия или угрозы.
В решении отмечается, что нормы, регулирующие вопрос неосновательного обогащения, не применимы к сделкам-пари и игровым сделкам.
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