ВС разрешил не возвращать букмекерам ошибочно выплаченные деньги

"Истец должен был знать об отсутствии у него обязанности выплатить ответчику выигрыш ввиду отсутствия такового. Осуществляя выплату денежных средств, ООО "Фортуна" признала его выигравшим пари", - сказано в определении суда. ВС РФ напомнил, что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших в них участие под влиянием обмана, насилия или угрозы.