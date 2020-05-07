В Севастополе еще четыре строителя госпиталя заразились коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Новую коронавирусную инфекцию в Новую коронавирусную инфекцию в Севастополе за сутки выявили еще у четырех строителей инфекционного госпиталя в бухте Омега, сообщила пресс-служба правительства региона.

Очаги заболевания COVID ранее были выявлены на строительстве военного госпиталя в бухте Омега и на аэродроме Бельбек. Оба объекта были изолированы и переведены в режим обсервации. В среду сообщалось о семи случаях коронавируса у людей, задействованных на строительстве.

"По состоянию на утро 7 мая зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими", - говорится в сообщении.

Новых очагов заражения в городе не выявлено, отметили в правительстве. Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 16 человек выписаны после выздоровления, два человека умерло.

В инфекционной больнице находятся под наблюдением 135 человек, в городской больнице № 9 – 100 пациентов. В режиме обсерваторов работают пансионат "Изумруд", а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, самоизоляции – до 11 мая. Для передвижения введена пропускная система. На въезде в город расположены блокпосты для проверки цели поездки в регион.