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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:29
https://ria.ru/20200507/1571089448.html
В Севастополе еще четыре строителя госпиталя заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Севастополе еще четыре строителя госпиталя заразились коронавирусом

12:29 07.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Новую коронавирусную инфекцию в Севастополе за сутки выявили еще у четырех строителей инфекционного госпиталя в бухте Омега, сообщила пресс-служба правительства региона.
Очаги заболевания COVID ранее были выявлены на строительстве военного госпиталя в бухте Омега и на аэродроме Бельбек. Оба объекта были изолированы и переведены в режим обсервации. В среду сообщалось о семи случаях коронавируса у людей, задействованных на строительстве.
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"По состоянию на утро 7 мая зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими", - говорится в сообщении.
Новых очагов заражения в городе не выявлено, отметили в правительстве. Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 16 человек выписаны после выздоровления, два человека умерло.
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В инфекционной больнице находятся под наблюдением 135 человек, в городской больнице № 9 – 100 пациентов. В режиме обсерваторов работают пансионат "Изумруд", а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, самоизоляции – до 11 мая. Для передвижения введена пропускная система. На въезде в город расположены блокпосты для проверки цели поездки в регион.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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