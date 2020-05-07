В Калининградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией

Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией

КАЛИНИНГРАД, 7 мая - РИА Новости. Среди 16 новых выявленных заболевших COVID-19 в Среди 16 новых выявленных заболевших COVID-19 в Калининградской области есть пациент с пневмонией в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"В Калининградской области за последние сутки объявлено 16 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых случаев два случая пневмонии, в том числе один тяжелый, шесть случаев острой респираторной инфекции. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено восемь случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.

В оперштабе отметили, что по каждому случаю определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения и обследования. Выписали из стационаров за последние сутки 11 человек, переболевших коронавирусом.

На 7 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 24,5 тысячи человек. Выявлено 599 случаев заражения, 154 человека выздоровели, 11 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2099 человек, в том числе 160 в условиях обсерватора.