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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:29
https://ria.ru/20200507/1571089337.html
В Калининградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571077639_0:186:3072:1914_1036x0_80_0_0_bc24f44d276c3562f7b49718d8609b5b.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом

12:29 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
КАЛИНИНГРАД, 7 мая - РИА Новости. Среди 16 новых выявленных заболевших COVID-19 в Калининградской области есть пациент с пневмонией в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В Калининградской области за последние сутки объявлено 16 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых случаев два случая пневмонии, в том числе один тяжелый, шесть случаев острой респираторной инфекции. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено восемь случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции", - сообщили в штабе.
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В оперштабе отметили, что по каждому случаю определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения и обследования. Выписали из стационаров за последние сутки 11 человек, переболевших коронавирусом.
На 7 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 24,5 тысячи человек. Выявлено 599 случаев заражения, 154 человека выздоровели, 11 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2099 человек, в том числе 160 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКалининградская область
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