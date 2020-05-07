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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:27
https://ria.ru/20200507/1571089208.html
Правительство обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Правительство обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

12:27 07.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудило предоставление субсидий в 2020 году российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов из-за коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.
Также на заседании был представлен пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.
Заседание прошло под руководством исполняющего обязанности председателя правительства – первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.
"Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса", - говорится в сообщении.
Кроме того, участники заседания рассмотрели проект распоряжения о выделении Росавтодору из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований на проектирование и ремонт дорог в Крыму.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Правительство РФЭкономика
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