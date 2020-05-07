Правительство обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудило предоставление субсидий в 2020 году российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов из-за коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина.
Также на заседании был представлен пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.
Заседание прошло под руководством исполняющего обязанности председателя правительства – первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.
"Участники заседания обсудили вопрос предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения объёмов пассажирских перевозок из-за коронавируса", - говорится в сообщении.
Кроме того, участники заседания рассмотрели проект распоряжения о выделении Росавтодору из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований на проектирование и ремонт дорог в Крыму.
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