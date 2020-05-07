Правительство обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям

Эксперт назвал "самую страшную" угрозу для российских авиакомпаний Если международные полеты не будут возобновлены в течение достаточно долгого времени, многие российские авиакомпании лишатся своих самолетов. Такой прогноз дал в интервью радио Sputnik генеральный директор общественной Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачев.