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2020-05-07T12:25
https://ria.ru/20200507/1571088929.html
На Урале демонтировали табличку с ошибками, установленную ко Дню Победы
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РИА Новости

На Урале демонтировали табличку с ошибками, установленную ко Дню Победы

12:25 07.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Табличку с несколькими ошибками, которая была установлена на клумбе в центре Челябинска в преддверии Дня Победы, демонтируют, после исправления ошибок она вернется на место, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе горадминистрации.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещена фотография, сделанная в Калининском районе – на клумбе видна звезда с цифрами "1945", а рядом деревянная табличка с надписью: "Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим" (строка из песни "Одна победа", текст Булата Окуджавы), где отсутствует дефис, а "поверится" написано с мягким знаком.
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"В настоящее время данный элемент, в которых выявлены ошибки, демонтирован с клумбы. Он будет проверен, все ошибки будут в обязательном порядке исправлены", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что после этого подрядчик вернет элемент на клумбу. Также она пояснила, что администрация данные работы не принимала.
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