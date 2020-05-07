Еврейский музей откроет онлайн-фотовыставку к 75-летию Победы

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Выставка "Неизвестный Берлин. Май 1945 года", на которой представлены более 80 ранее не публиковавшихся работ фронтовых фотографов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга, откроется 8 мая в онлайн-формате в Еврейском музее и центре толерантности, сообщает пресс-служба банка ВТБ, выступившего генеральным спонсором онлайн-мероприятий музея к 75-летию со Дня Победы.
Илья Аронс в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в московское ополчение и дошел до Берлина, был награжден Орденом Красного знамени, дошел до Берлина. На его снимках — маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года. Оператор Валерий Гинзбург также ушел добровольцем на фронт, был ранен. В 1945 году был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии — именно тогда он сделал невероятные по художественной силе снимки разрушенного города.
"Несмотря на непростые условия, вызванные пандемией коронавируса, банк ВТБ продолжает поддерживать социально-значимые проекты в рамках программы “Культурная страна”. С помощью современных технологий мы сможем в день 75-летия со Дня Победы собраться на одной площадке — виртуальной. “Неизвестный Берлин. Май 1945 года” — один из проектов, который в современных реалиях будет реализован в формате онлайн. Прежде всего, это проект о памяти и о подвиге тех, кто сражался за то, чтобы этот день настал", — привели в пресс-службе комментарий старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой.
Как отметил директор Еврейского музея и центра толерантности, президент ФЕОР Александр Борода, слова которого привели в ВТБ, специально к выставке был создан информационный портал, на сайте и в социальных сетях музея будут размещены кураторские видео-экскурсии по ней, запланирована обширная образовательная программа.
Как только ситуация с эпидемией коронавируса изменится, постоянная экспозиция музея и выставка “Неизвестный Берлин. Май 1945 года” откроются для посетителей, добавил он.