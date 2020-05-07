Еврейский музей откроет онлайн-фотовыставку к 75-летию Победы

Илья Аронс в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в московское ополчение и дошел до Берлина, был награжден Орденом Красного знамени, дошел до Берлина. На его снимках — маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года. Оператор Валерий Гинзбург также ушел добровольцем на фронт, был ранен. В 1945 году был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии — именно тогда он сделал невероятные по художественной силе снимки разрушенного города.