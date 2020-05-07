Самарских стритрейсеров накажут за гонки во время режима самоизоляции

САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Сорок пять человек в Самарской области привлекут к административной ответственности за проведение несанкционированных автомобильных гонок во время режима самоизоляции, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.

Ранее в социальных сетях самарским клубом стритрейсеров было опубликовано приглашение на ночные гонки, участие в них для автовладельцев стоило 300 рублей. Позже зрители стали выкладывать фото и видео с гонок, на которых видно, что в них участвовали несколько десятков автомобилей.

По данным полиции, несанкционированное мероприятие прошло 3 мая в поселке Стройкерамика Волжского района. Сотрудники правоохранительных органов изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что в нем приняли участие 37 автомобилей. Полиция также установила организаторов и троих администраторов паблика, осуществлявших сбор участников на мероприятие.

"По всем фактам нарушения административного законодательства сотрудниками полиции собрано 45 материалов по правонарушениям, предусмотренным статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения): 37 в отношении владельцев транспортных средств, один в отношении пассажира, четыре в отношении предполагаемых организаторов мероприятия и три в отношении администраторов паблика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия по привлечению нарушителей к административной ответственности продолжаются.

В Самарской области до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан, людям можно выходить из дома только в ближайший продуктовый магазин или аптеку, для выгула собаки или выноса мусора.