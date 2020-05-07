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2020-05-07T12:17
https://ria.ru/20200507/1571088080.html
Самарских стритрейсеров накажут за гонки во время режима самоизоляции
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РИА Новости

Самарских стритрейсеров накажут за гонки во время режима самоизоляции

12:17 07.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Сорок пять человек в Самарской области привлекут к административной ответственности за проведение несанкционированных автомобильных гонок во время режима самоизоляции, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
Ранее в социальных сетях самарским клубом стритрейсеров было опубликовано приглашение на ночные гонки, участие в них для автовладельцев стоило 300 рублей. Позже зрители стали выкладывать фото и видео с гонок, на которых видно, что в них участвовали несколько десятков автомобилей.
По данным полиции, несанкционированное мероприятие прошло 3 мая в поселке Стройкерамика Волжского района. Сотрудники правоохранительных органов изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что в нем приняли участие 37 автомобилей. Полиция также установила организаторов и троих администраторов паблика, осуществлявших сбор участников на мероприятие.
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"По всем фактам нарушения административного законодательства сотрудниками полиции собрано 45 материалов по правонарушениям, предусмотренным статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения): 37 в отношении владельцев транспортных средств, один в отношении пассажира, четыре в отношении предполагаемых организаторов мероприятия и три в отношении администраторов паблика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия по привлечению нарушителей к административной ответственности продолжаются.
В Самарской области до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан, людям можно выходить из дома только в ближайший продуктовый магазин или аптеку, для выгула собаки или выноса мусора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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