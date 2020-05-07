Собянин: по выявляемости COVID-19 Москва превысила показатели Нью-Йорка

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва уже превысила показатели Нью-Йорка по выявляемости коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"По оценке большинства экспертов, в Нью-Йорке давно достигнут объем заражений, равных 50-60% всего населения города. Это около 4-5 миллионов человек... По выявляемости Москва уже вышла на уровень Нью-Йорка... Мы, пожалуй, даже больше переплюнули Нью-Йорк по выявляемости", - заявил Собянин.
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