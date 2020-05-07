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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:28
https://ria.ru/20200507/1571087992.html
Собянин: по выявляемости COVID-19 Москва превысила показатели Нью-Йорка
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1036x0_80_0_0_7e0dd624d06b68eceff3247177fe8a57.jpg
РИА Новости

Собянин: по выявляемости COVID-19 Москва превысила показатели Нью-Йорка

12:16 07.05.2020 (обновлено: 12:28 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва уже превысила показатели Нью-Йорка по выявляемости коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"По оценке большинства экспертов, в Нью-Йорке давно достигнут объем заражений, равных 50-60% всего населения города. Это около 4-5 миллионов человек... По выявляемости Москва уже вышла на уровень Нью-Йорка... Мы, пожалуй, даже больше переплюнули Нью-Йорк по выявляемости", - заявил Собянин.
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Распространение нового коронавирусаНью-Йорк (город)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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