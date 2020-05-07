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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:16
https://ria.ru/20200507/1571087962.html
Эксперт рассказал, когда ждать условный пик по коронавирусу в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571080848_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_79eb458ccc5fc9959e81c94f3e37124f.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, когда ждать условный пик по коронавирусу в России

12:16 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Условный пик по коронавирусу в России стоит ожидать к концу мая - началу июня, в колебаниях числа новых выявленных случаев за сутки около 10% ничего страшного нет, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев.
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 11 231, до 177 160. Наибольшие показатели за сутки зарегистрированы в Москве - 6 703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312.
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"Десять-одиннадцать тысяч - это незначительные отклонения, 10% туда или сюда. Про так называемый пик - пика у нас нет и не может быть, сделано все для того, чтобы было пологое нарастание. Соответственно, где-то к концу мая - началу июня будет вершина вот этого холма достигнута. Соответственно, пока будет нарастать и заболеваемость, и остальное, но в этом ничего страшного нет", - рассказал Малышев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНиколай МалышевЗдоровье - Общество
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