Эксперт рассказал, когда ждать условный пик по коронавирусу в России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Условный пик по коронавирусу в России стоит ожидать к концу мая - началу июня, в колебаниях числа новых выявленных случаев за сутки около 10% ничего страшного нет, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев.
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 11 231, до 177 160. Наибольшие показатели за сутки зарегистрированы в Москве - 6 703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312.
"Десять-одиннадцать тысяч - это незначительные отклонения, 10% туда или сюда. Про так называемый пик - пика у нас нет и не может быть, сделано все для того, чтобы было пологое нарастание. Соответственно, где-то к концу мая - началу июня будет вершина вот этого холма достигнута. Соответственно, пока будет нарастать и заболеваемость, и остальное, но в этом ничего страшного нет", - рассказал Малышев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.