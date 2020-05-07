Эксперт рассказал, когда ждать условный пик по коронавирусу в России

"Десять-одиннадцать тысяч - это незначительные отклонения, 10% туда или сюда. Про так называемый пик - пика у нас нет и не может быть, сделано все для того, чтобы было пологое нарастание. Соответственно, где-то к концу мая - началу июня будет вершина вот этого холма достигнута. Соответственно, пока будет нарастать и заболеваемость, и остальное, но в этом ничего страшного нет", - рассказал Малышев.