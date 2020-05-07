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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:17
https://ria.ru/20200507/1571087675.html
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 12,7 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570339789_0:0:3116:1753_1036x0_80_0_0_9c3b613bc4571641a9f54f78e23e1c39.jpg
РИА Новости

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 12,7 тысячи

12:13 07.05.2020 (обновлено: 13:17 07.05.2020)
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© AP Photo / Tatan SyuflanaЧлен Индонезийского Красного Креста на полицейском КПП после введения ограничений в связи с распространением коронавируса
Член Индонезийского Красного Креста на полицейском КПП после введения ограничений в связи с распространением коронавируса
© AP Photo / Tatan Syuflana
Член Индонезийского Красного Креста на полицейском КПП после введения ограничений в связи с распространением коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии за сутки выросло на 338 и превысило 12,7 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне минздрав сообщал о 367 новых случаях коронавирусной инфекции в стране. За все время в Индонезии коронавирусом заразились 12 776 человек, 930 скончались, 2381 выздоровел.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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