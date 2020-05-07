В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 12,7 тысячи

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии за сутки выросло на 338 и превысило 12,7 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне минздрав сообщал о 367 новых случаях коронавирусной инфекции в стране. За все время в Индонезии коронавирусом заразились 12 776 человек, 930 скончались, 2381 выздоровел.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.