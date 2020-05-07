В Москве впервые выписавшихся после COVID-19 оказалось больше заболевших

"Из московских больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек. Такую динамику мы наблюдаем впервые за время эпидемии. И надеемся, что этот положительный тренд продолжится", - отметила вице-мэр.