В Москве впервые выписавшихся после COVID-19 оказалось больше заболевших

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки из стационаров, предназначенных для лечения больных с COVID-19, впервые выписалось больше пациентов, чем поступило за это же время, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Из московских больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек. Такую динамику мы наблюдаем впервые за время эпидемии. И надеемся, что этот положительный тренд продолжится", - отметила вице-мэр.
Она отметила, что всего для лечения больных с COVID-19 в столице работают отделения в 67 федеральных, городских и частных стационарах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.