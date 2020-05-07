Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:22
https://ria.ru/20200507/1571087530.html
В Москве впервые выписавшихся после COVID-19 оказалось больше заболевших
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570913397_0:342:3031:2047_1036x0_80_0_0_3fb7918c6fe3505ce4b5c1cdf2d28e3e.jpg
РИА Новости

В Москве впервые выписавшихся после COVID-19 оказалось больше заболевших

12:13 07.05.2020 (обновлено: 12:22 07.05.2020)
1120
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве за минувшие сутки из стационаров, предназначенных для лечения больных с COVID-19, впервые выписалось больше пациентов, чем поступило за это же время, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Из московских больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек. Такую динамику мы наблюдаем впервые за время эпидемии. И надеемся, что этот положительный тренд продолжится", - отметила вице-мэр.
Она отметила, что всего для лечения больных с COVID-19 в столице работают отделения в 67 федеральных, городских и частных стационарах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1921395738
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Знак радиоактивности
Созданы детекторы, определяющие невидимую угрозу с высокой точностью
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Эксперт рассказал, когда ждать условный пик по коронавирусу в России
Врач скорой медицинской помощи возле больницы
В КБР число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
Сотрудник МЧС России
В МЧС уточнили число пострадавших при обрушении лесов в Петербурге
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
В Филатовской больнице лечатся менее 950 пациентов с коронавирусом
Заседание Совета Федерации РФ, завершающее осеннюю сессию
Несколько сенаторов переболели коронавирусом в легкой форме
Задержание бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске
В Красноярске резиденцию задержанного Быкова оцепили вооруженные люди
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Москве число госпитализированных с COVID-19 не увеличилось
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву
Собянин: по выявляемости COVID-19 Москва превысила показатели Нью-Йорка
Эмблема на форме сотрудника полиции
Самарских стритрейсеров накажут за гонки во время режима самоизоляции
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
В ОП прокомментировали лишение Минском аккредитации журналистов "Первого"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед может рассмотреть закон о страховых гарантиях медикам 20 мая
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Машина скорой медицинской помощи
В Оренбургской области умер пятый пациент с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
Лента новостейМолния